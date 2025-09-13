Concert debout Lagon Nwar Montreuil-Bellay

Pour ce deuxième concert Musique du monde intitulé Lagon Nwar proposé à la Closerie, partons pour un voyage entre Saint-Paul sur l’île de la Réunion, Orléans, Ouagadougou et Paris !

Lagon Nwar, c’est un endroit où on se raconte, intensément, sans pudeur, en créole, en bissa, en français et en mooré. Lagon Nwar ne ressemble à nul autre lieu. Les berges de Lagon Nwar sont le contour de toutes nos terres.

Lagon Nwar réunit la chanteuse réunionnaise Ann O’Aro, le batteurpercussionniste-chanteur burkinabé Marcel Balboné, le bassiste Valentin Ceccaldi et le saxophoniste Quentin Biardeau, quatre musiciens sensibles et singuliers aux parcours remarquables.

Les neuf titres de leur album dessinent un monde aussi puissant que tendre, aussi lumineux qu’ombragé, aussi doux que furieux. Leur musique inclassable et fascinante se trouve quelque part entre la tradition créole, l’afro-jazz et la pop européenne. Le tout servi par une poésie fiévreuse qui ressemble à une grande histoire.

For this second Lagon Nwar World Music concert at La Closerie, let’s take a trip from Saint-Paul on Reunion Island to Orleans, Ouagadougou and Paris!

Für dieses zweite Weltmusikkonzert mit dem Titel Lagon Nwar, das in La Closerie angeboten wird, begeben wir uns auf eine Reise zwischen Saint-Paul auf der Insel Réunion, Orléans, Ouagadougou und Paris!

Questo secondo concerto di World Music a La Closerie, intitolato Lagon Nwar, ci porta in viaggio da Saint-Paul sull’Isola della Riunione a Orléans, Ouagadougou e Parigi!

Este segundo concierto de músicas del mundo en La Closerie, titulado Lagon Nwar, nos lleva en un viaje desde Saint-Paul, en la Isla de la Reunión, hasta Orleans, Uagadugú y París

