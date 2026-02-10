Concert DEBOUT SUR LE ZINC + EKSETERA 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert DEBOUT SUR LE ZINC + EKSETERA

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Debout sur le zinc joue chaque concert comme une nuit qui s’étire, où les chansons mêlent éclats de vie, confidences et paysages intérieurs. Sur scène, leur poésie photographique se frotte au rock et à la folk, ouvrant des parenthèses lumineuses.

.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

English :

Debout sur le zinc plays each concert like a night that stretches out, where songs mingle bursts of life, confidences and inner landscapes. On stage, their photographic poetry rubs shoulders with rock and folk, opening up luminous interludes.

