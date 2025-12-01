Concert Debout sur le Zinc Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Concert Debout sur le Zinc

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Avec Mémoire Électrique , le groupe livre un album miroir, à la fois intime et puissant, qui explore le temps, la quête de soi et les échos du monde contemporain.

Il y a des disques que l’on reconnait tout de suite et qui surprennent quand même. Mémoire Électrique en fait partie onzième album studio du groupe. Onze comme un miroir un rendez-vous avec soi-même, intime. Il reflète un parcours, fait résonner les promesses d’hier et plonge dans les sonorités d’aujourd’hui.

Avec Mémoire Électrique , le groupe interroge la mémoire, le temps, et la quête d’un nouveau souffle dans le tumulte de l’époque. Un album profane et viscéral, ancré dans les préoccupations contemporaines la recherche de soi et des autres, la transmission, l’espoir face à l’inconnu, l’amour.

À partir de 8 ans Durée 1h45

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

