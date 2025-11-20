Concert Debout sur le Zinc Mémoire électrique Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges

Jeudi 2025-11-20 20:00:00

Debout sur le zinc, groupe français repéré dans les années 2000, puise ses influences dans les rythmes rock, folk, tsiganes, yiddish et orientaux. Ce 11ème et nouvel album ne fait pas exception. Les textes exaltés et ciselés y abordent les thèmes de la mémoire, du temps et de la quête d’un nouveau souffle dans le tumulte de l’époque. Un album profane et viscéral, ancré dans les préoccupations contemporaines la recherche de soi et des autres, la transmission, l’espoir face à l’inconnu, l’amour. Les compositions sont portées par les six membres du groupe et leur trentaine d’instruments de la peau, des bois, des cordes, des voix, voilà les ingrédients de ce collectif singulier, toujours à l’écart des modes et au cœur du monde. Après L’Importance de l’hiver, qui nous invitait à faire une

pause, Mémoire Électrique nous pousse à reprendre la marche, à sortir des sentiers battus, à chercher la lumière

à tout prix.Tout public

25

Espace Georges Sadoul 26-28 quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

English :

Debout sur le zinc, a French band spotted in the 2000s, draws its influences from rock, folk, gypsy, Yiddish and Oriental rhythms. This 11th and latest album is no exception. The exalted, chiseled lyrics address themes of memory, time and the quest for new life in the tumult of our times. A secular and visceral album, rooted in contemporary concerns: the search for oneself and others, transmission, hope in the face of the unknown, love. The compositions are carried by the six members of the group and their thirty-odd instruments: skin, woodwinds, strings and vocals are the ingredients of this singular collective, always ahead of fashion and at the heart of the world. After L?Importance de l?hiver, which invited us to take a break

break, Mémoire Électrique urges us to get back on the move, to get off the beaten track, to seek the light

at all costs.

German :

Debout sur le zinc, eine französische Band, die in den 2000er Jahren entdeckt wurde, schöpft ihre Einflüsse aus Rock-, Folk-, Zigeuner-, Jiddisch- und orientalischen Rhythmen. Dieses elfte und neue Album ist keine Ausnahme. Die exaltierten und ziselierten Texte behandeln die Themen Erinnerung, Zeit und die Suche nach einem neuen Atem in der Hektik der Zeit. Ein profanes und viszerales Album, das in den Sorgen unserer Zeit verankert ist: die Suche nach sich selbst und den anderen, die Weitergabe von Wissen, die Hoffnung angesichts des Unbekannten und die Liebe. Die Kompositionen werden von den sechs Mitgliedern der Gruppe und ihren rund 30 Instrumenten getragen: Haut, Holz, Streicher, Stimmen, das sind die Zutaten dieses einzigartigen Kollektivs, das sich stets von den Moden absetzt und am Puls der Welt ist. Nach L’Importance de l’hiver, das uns dazu einlud, eine Pause zu machen, haben wir uns nun auf die Suche nach einem neuen Album gemacht

eine Pause einlegte, fordert uns Mémoire Électrique auf, wieder loszugehen, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und das Licht zu suchen

um jeden Preis.

Italiano :

Debout sur le zinc, un gruppo francese che si è fatto notare negli anni 2000, trae le sue influenze dal rock, dal folk, dai ritmi gitani, yiddish e orientali. Questo undicesimo e ultimo album non fa eccezione. I testi esaltati e cesellati affrontano i temi della memoria, del tempo e della ricerca di una nuova vita nel tumulto dei nostri tempi. Un album laico e viscerale, radicato nelle preoccupazioni contemporanee: la ricerca di se stessi e degli altri, la trasmissione, la speranza di fronte all’ignoto, l’amore. Le composizioni sono guidate dai sei membri del gruppo e dai loro trenta strumenti: pelle, fiati, archi e voce sono gli ingredienti di questo singolare collettivo, sempre in anticipo sulle mode e nel cuore del mondo. Dopo L’Importance de l’hiver, che ci ha invitato a fare una pausa, Mémoire Électrique

mémoire Électrique ci esorta a rimetterci in movimento, a uscire dai sentieri battuti, a cercare la luce a tutti i costi

a tutti i costi.

Espanol :

Debout sur le zinc, banda francesa que se dio a conocer en la década de 2000, extrae sus influencias del rock, el folk, los ritmos gitanos, yiddish y orientales. Este undécimo y último álbum no es una excepción. Las letras, exaltadas y cinceladas, abordan los temas de la memoria, el tiempo y la búsqueda de una nueva vida en el tumulto de nuestro tiempo. Un álbum laico y visceral, arraigado en las preocupaciones contemporáneas: la búsqueda de uno mismo y de los demás, la transmisión, la esperanza ante lo desconocido, el amor. Las composiciones son impulsadas por los seis miembros del grupo y sus treinta y tantos instrumentos: piel, viento-madera, cuerdas y voz son los ingredientes de este colectivo singular, siempre a la vanguardia de las modas y en el corazón del mundo. Tras L’Importance de l’hiver, que nos invitó a tomarnos un respiro, Mémoire Électrique

mémoire Électrique nos insta a volver a ponernos en movimiento, a salir de los caminos trillados, a buscar la luz

a toda costa.

