Concert Debout sur le zinc La Loco Quimperlé

Concert Debout sur le zinc

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 02:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Debout sur le Zinc est le résultat d’une potion magique. Mélangez du rock et du folk irlandais et vous obtenez… Des ritournelles rock, tziganes et yiddish !

Leur premier album éponyme, sorti en 1999 sous l’égide du directeur artistique de Bénabar, Alain Cluzeau, opère un véritable tournant dans la carrière du groupe. Les concerts, dont la fréquence s’amplifie, alimentent des textes et des musiques de plus en plus abouties. Un premier album, déjà précurseur d’une belle aventure.

Debout sur le Zinc nous offre avec son nouvel album la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Debout sur le zinc Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS