Concert Décembre mystique Rue de la Préfecture Nevers
Concert Décembre mystique Rue de la Préfecture Nevers dimanche 14 décembre 2025.
Concert Décembre mystique
Rue de la Préfecture Eglise Saint Pierre Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14 16:40:00
Date(s) :
2025-12-14
Dimanche 14 décembre, à 15h30, à l’Eglise Saint-Pierre, venez assister au concert Décembre Mystique .
Vous écouterez M. Sylf conteuse et soprano ainsi que M. Saunier, piano et chœur.
Elles seront accompagnées de quelques voix de la chorale Crescendo de Nevers.
Durée 1h10.
Tarifs 10€ gratuit jusqu’à 12 ans.
Infos au 06.35.24.30.86 .
Rue de la Préfecture Eglise Saint Pierre Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 24 30 86
English : Concert Décembre mystique
L’événement Concert Décembre mystique Nevers a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Nevers