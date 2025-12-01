Concert Décembre mystique Rue de la Préfecture Nevers

Concert Décembre mystique

Dimanche 14 décembre, à 15h30, à l’Eglise Saint-Pierre, venez assister au concert Décembre Mystique .

Vous écouterez M. Sylf conteuse et soprano ainsi que M. Saunier, piano et chœur.

Elles seront accompagnées de quelques voix de la chorale Crescendo de Nevers.

Durée 1h10.

Tarifs 10€ gratuit jusqu’à 12 ans.

Infos au 06.35.24.30.86 .

