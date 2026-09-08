Concert décentralisé du Nancy Jazz Pulsations – James Baker Cinéma le Rio Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Concert décentralisé du Nancy Jazz Pulsations – James Baker

Cinéma le Rio 48 rue Saint Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Concert décentralisé du Nancy Jazz Pulsations – James Baker

À 24 ans, James Baker trace un chemin singulier dans la nouvelle scène musicale française. Originaire de la banlieue parisienne, cet artiste autodidacte mêle indie pop, rock alternatif, électro et rap. Auteur, compositeur, interprète et producteur, il façonne chaque recoin de son univers, nourri par un imaginaire très visuel. Plus que de simples morceaux, ses titres racontent des histoires, influencées par son amour du cinéma. Son prochain projet, Romy Rose, s’inspire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce double EP conceptuel, aux accents pop mélancoliques et électro, puise dans des influences comme Djo, Fontaines D.C., Daft Punk ou The Strokes. Il y explore mémoire, désir d’effacement et résilience émotionnelle. Avec une sensibilité brute, James Baker questionne le déni, l’amour et l’identité. Chaque morceau agit comme une scène trouble et sincère, fidèle à une vision artistique qui préfère la vérité au confort.

Billetterie en ligne en cliquant sur le lien réserver ou à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs

Organisé par la Ville de MirecourtTout public

12 .

Cinéma le Rio 48 rue Saint Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Nancy Jazz Pulsations Off-Site Concert – James Baker

At 24, James Baker is blazing a unique trail in the new French music scene. Hailing from the Paris suburbs, this self-taught artist blends indie pop, alternative rock, electro, and rap. As a songwriter, composer, performer, and producer, he shapes every facet of his artistic world, drawing on a highly visual imagination. More than just songs, his tracks tell stories influenced by his love of cinema. His upcoming project, *Romy Rose*, is inspired by the film *Eternal Sunshine of the Spotless Mind*. This double conceptual EP, with its melancholic pop and electro touches, draws on influences such as Djo, Fontaines D.C., Daft Punk, and The Strokes. In it, he explores memory, the desire to erase the past, and emotional resilience. With raw sensitivity, James Baker examines denial, love, and identity. Each track serves as a haunting and sincere scene, faithful to an artistic vision that prioritizes truth over comfort.

Buy tickets online by clicking the “Reserve” link or at the Mirecourt and Surrounding Area Tourist Office.

Organized by the City of Mirecourt

L’événement Concert décentralisé du Nancy Jazz Pulsations – James Baker Mirecourt a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT