Concert d’Echollines au profit du Téléthon Place du Général de Gaulle Sablons sur Huisne

Place du Général de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

En l’église (chauffée) Notre Dame de Condé-sur-Huisne.

Participation libre au profit du Téléthon.

Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne. .

Place du Général de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

