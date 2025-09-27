Concert – Découdre de Pelouse Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Gratuit, sans réservation. Placement assis dans le jardin. Repli sous les halles de La Côte Saint-André en cas de pluie, placement debout, pensez à apporter votre pliant.

2025-09-27T16:00:00 – 2025-09-27T17:00:00



Après un EP en 2017 et leur premier album Bowling en 2021, le trio PELOUSE, qui réunit Xavier Machault, Quentin Biardeau et Martin Debisschop, revient avec découdre. Un disque de dix titres où boîtes à rythme, saxophone fiévreux, synthés et basses épaisses dialoguent avec des textes sensibles, tantôt intimes ou politiques, tantôt surréalistes ou poétiques. Pour ce nouvel opus, le groupe a travaillé dans un univers musical plus resserré, à la fois sauvage et subtil, où rock électronique et chanson actuelle conversent. Le groupe continue à entretenir sa singularité qui le rend assez inclassable, quelque part entre Dominique A et LCD Soundsystem, entre Brigitte Fontaine et Morphine.

Sur scène, PELOUSE, maniant l’art du décalage avec finesse, n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Dans le fond comme dans la forme, PELOUSE frôle joyeusement les limites du raisonnable.

Xavier Machault, chant

Quentin Biardeau, claviers, saxophone

Martin Debisschop, basse électrique

Un concert organisé par l’EPCC AIDA Arts en Isère Dauphiné Alpes dans le cadre des Allées Chantent, une initiative du Département de l’Isère.

Plus d’informations sur : www.les-allees-chantent.fr / www.aida38.fr / 04 74 20 31 37

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 31 37 »}] [{« link »: « http://www.les-allees-chantent.fr »}, {« link »: « http://www.aida38.fr »}]

