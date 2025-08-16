CONCERT DECOUV’ART Passa

CONCERT DECOUV’ART Passa samedi 16 août 2025.

CONCERT DECOUV’ART

Hammeau du Monastir Passa Pyrénées-Orientales

Participation libre

Début : 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

L’Association Decouv’art, au but d’ouvrir la culture à tous les milieux et à tous les âges.

Venez nombreux les découvrir, samedi 16 août à 18h.

Participation libre au profit de l’association. …

Hammeau du Monastir Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89

English :

The Decouv’art Association aims to open up culture to all backgrounds and all ages.

Come and discover them, Saturday August 16 at 6pm.

Free participation in aid of the association. …

German :

Der Verein Decouv’art, mit dem Ziel, die Kultur für alle Schichten und Altersgruppen zu öffnen.

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie sie am Samstag, den 16. August um 18 Uhr.

Freie Teilnahme zugunsten des Vereins. …

Italiano :

L’Associazione Decouv’art si propone di aprire la cultura a tutti gli ambienti e a tutte le età.

Venite a scoprirli sabato 16 agosto alle 18.00.

Ingresso libero a favore dell’associazione. …

Espanol :

La Asociación Decouv’art pretende abrir la cultura a todos los orígenes y todas las edades.

Venga a descubrirlos el sábado 16 de agosto a las 18:00.

Entrada gratuita a beneficio de la asociación. …

