Concert Découverte des percussions africaines Bibliothèque Guenrouet
Concert Découverte des percussions africaines Bibliothèque Guenrouet samedi 11 avril 2026.
Concert Découverte des percussions africaines
Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Concert Découverte des percussions africaines
par Eric Dumond
Samedi 11 avril à 11h, à la bibliothèque de Guenrouët
Entrée libre, tout public
Renseignements Ecole de musique intercommunale 02 40 88 07 06 .
Bibliothèque 12 rue André Caux Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Découverte des percussions africaines Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44