Concert découverte Fragments par Addie Rue De l’Ancien Hôpital La Ciotat

Concert découverte Fragments par Addie

Vendredi 14 novembre 2025 de 18h30 à 20h. Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Artiste complète à la voix singulière, Addie compose une musique célébrant la fragilité des êtres.

Accompagnée par le saxophoniste Florent Boulenger, elle nous joue Fragments, un spectacle tout en élégance où ses textes poignants s’accordent délicatement avec ses mélodies au piano.



Auteure, compositrice et interprète, elle débute le piano à 7 ans. Formée au conservatoire, son style musical est imprégné de baroque, classique, jazz et contemporain, ainsi que d’artistes tels que Kate Bush, Björk, Radiohead, Scarlatti, Barbara, Chick Corea, entre autres… L’album Leitmotiv, inspiré de sa vie à San Francisco et sélectionné par la BBC en 2015, marque le début d’un travail approfondi sur son univers musical, intégrant piano, violoncelle et percussions. Sa musique impressionniste attire l’attention du théâtre et du cinéma, lui permettant de composer pour divers projets, dont le spectacle Ombul de la Cie Désaccorde et le film Un geste minuscule de Gabriel Dessalces. En 2018, elle est reconnue par Le chainon manquant PACA Corse et réalise la bande originale du film Goodbye Mister Wong, réalisé par Kiyé Simon Luang.

En 2019, elle sort l’album Live à la Maison des Artistes créé par André Manoukian, accompagnée par l’altiste et compositeur Nicolas Hussein.

Addie est soutenue par les productions Arts et Musiques et Eclosion13. .

Rue De l’Ancien Hôpital Médiathèque Simone Veil La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

English :

A complete artist with a unique voice, Addie composes music that celebrates the fragility of human beings.

German :

Addie ist eine vielseitige Künstlerin mit einer einzigartigen Stimme und komponiert Musik, die die Zerbrechlichkeit des Menschen feiert.

Italiano :

Artista completa dalla voce singolare, Addie compone musica che celebra la fragilità degli esseri umani.

Espanol :

Artista completa con una voz singular, Addie compone música que celebra la fragilidad de los seres humanos.

