Concert – découverte « La caverne des sons », Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco, Paris

Informations pratiques

Concert – découverte « La caverne des sons » Samedi 19 septembre, 15h00 Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco Paris

limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Concert-découverte à l’Institut de Paléontologie Humaine !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’IPH ouvre ses portes et accueille « La caverne des sons », un voyage archéo-musical inédit !

Kryštof Mařatka, compositeur franco-tchèque fasciné par les musiques archaïques et l’art rupestre, et Karine Lethiec, altiste interprète, chercheuse et directrice de l’Ensemble Calliopée, nous convient à un moment de partage, une véritable expérience sensorielle grâce à une immersion sonore, sur les traces des origines de l’art et la dimension sonore de la Préhistoire.

Entre présentation et jeu de répliques d’instruments préhistoriques (flûtes en os, bois de cerf, conque de mer, cornes, trompes, galets…), et interprétation au violon alto de pièces inspirées par ces imaginaires sonores, cet exceptionnel rendez-vous sera l’occasion de mettre en résonnance le lien profond entre l’Homme, la Nature et la Musique.

Entre atelier-découverte et interprétation musicale, entre Arts et Sciences, un voyage aux sources de l’imaginaire et de la créativité humaine… À ne pas manquer !

Institut de Paléontologie Humaine, 1 rue René Panhard, 75013 PARIS

samedi 19 septembre 2026

à partir de 15h

️ Entrée libre sur réservation par mail à p.leveque@fondationiph.org

Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco 1 rue René-Panhard 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 62 91 http://www.fondationiph.org [{« type »: « email », « value »: « p.leveque@fondationiph.org »}] [{« link »: « mailto:p.leveque@fondationiph.org »}] Le XIXe siècle a vu l’émergence des sciences préhistoriques, mais il a fallu attendre les années 1910 pour que la France dispose du premier centre permanent de recherche au monde consacré à l’étude des origines de l’Homme : l’Institut de Paléontologie Humaine-Fondation Prince Albert Ier de Monaco. Le bâtiment de cet institut, construit entre 1912 et 1914, est l’œuvre d’Emmanuel Pontremoli (1865-1956), Grand Prix de Rome (1890), »inventeur » de la Villa Kérylos, architecte du Muséum national d’histoire naturelle (1904-1921) et directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts (1932-1938). À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la fondation IPH propose des conférences et une visite exceptionnelle d’un lieu habituellement fermé au public. M5 Saint-Marcel / Bus 91

Concert-découverte à l’Institut de Paléontologie Humaine !

©Institut de Paléontologie Humaine