[Concert-Découverte] La Pologne à Paris : les élèves de Nadia Boulanger Institut Polonais de Paris Paris

Un concert gratuit pour découvrir un pan méconnu de la musique moderne

On connaît bien la « classe de Nadia Boulanger » à travers ses élèves américains ou argentins, mais on oublie souvent que plusieurs compositeurs polonais majeurs ont également été formés à Paris, trouvant auprès d’elle une rigueur et une liberté décisives. Ce programme met en lumière cette filiation méconnue à travers quatre œuvres : le Quintette pour instruments à vent de Grażyna Bacewicz (1932), œuvre de jeunesse déjà très affirmée ; le Quintette de Michał Spisak (1948), marqué par un néo-classicisme clair et personnel ; le Quintette de Tadeusz Szeligowski, élégant et direct, écrit après son séjour parisien ; et enfin une nouvelle composition de Krzysztof Meyer, commandée spécialement par le LutosAir Quintet, qui prolonge cet héritage dans le présent.

Les interprètes : le LutosAir Quintet

Le LutosAir Quintet appartient à cette génération d’ensembles qui abordent la musique de chambre avec autant de précision que de curiosité. En résidence au Forum national de la musique (NFM) de Wrocław, il s’est imposé comme l’un des quintettes à vent les plus actifs de Pologne, défendant aussi bien les grandes pages du répertoire que les œuvres rares et les créations. Présents dans les principaux festivals du pays et régulièrement invités à l’étranger, les cinq musiciens se distinguent par un jeu souple, engagé, attentif aux couleurs, et par une énergie collective qui donne à chaque œuvre une présence très directe. Leur activité intègre également de nombreux projets éducatifs et sociaux, témoignant d’une volonté de faire circuler la musique au-delà des salles de concert traditionnelles.

Jan Krzeszowiec, flûte

Mateusz Żurawski, hautbois

Maciej Dobosz, clarinette

Alicja Kieruzalska, basson

Mateusz Feliński, cor

Programme

Grażyna Bacewicz – Quintette pour instruments à vent (1932)

Michał Spisak – Quintette (1948)

Tadeusz Szeligowski – Quintette à vent (1952)

Krzysztof Meyer – Nouvelle composition

Durée du concert : 1h15 environ

Concert organisé avec le soutien du ministère de la Culture et du Patrimoine national de Pologne dans le cadre du programme « La Culture inspirante ».

La culture est un langage universel dans l’intégration européenne. Inspirations musicales franco-polonaises.

Entrée libre

Réservations conseillée : paris.info@instytutpolski.pl

Plus d’informations : https://instytutpolski.pl/paris/2025/11/03/lutosair-quintet/

Professeure de musique parmi les plus influentes du XXe siècle, Nadia Boulanger a formé des compositeurs aussi variés que Michel Legrand, Quincy Jones, Astor Piazzolla ou Philip Glass.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Institut Polonais de Paris 86 rue de la Faisanderie 75016 Paris

