Concert découverte La voix de la mémoire Salle Le Reflet Tresses

La Communauté de communes des Coteaux Bordelais propose une animation musicale intitulée La Voix de la Mémoire , un concert découverte où la voix et les instruments se répondent dans une approche sensible et expressive. Ce projet artistique explore la mémoire, les émotions et les récits intimes à travers un dialogue musical riche et nuancé. Les artistes invitent le public à une expérience d’écoute profonde, mêlant intensité vocale et subtilité instrumentale, dans une atmosphère à la fois sobre et poignante. Ouvert à tous, cet événement porte également une dimension solidaire grâce à la présence d’une association caritative. Le concert se déroule à la salle Le Reflet. Spectacle non adapté aux enfants de moins de 12 ans. .

