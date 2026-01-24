Concert découverte La voix de la mémoire Salle Le Reflet Tresses
Concert découverte La voix de la mémoire Salle Le Reflet Tresses vendredi 30 janvier 2026.
Concert découverte La voix de la mémoire
Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
La Communauté de communes des Coteaux Bordelais propose une animation musicale intitulée La Voix de la Mémoire , un concert découverte où la voix et les instruments se répondent dans une approche sensible et expressive. Ce projet artistique explore la mémoire, les émotions et les récits intimes à travers un dialogue musical riche et nuancé. Les artistes invitent le public à une expérience d’écoute profonde, mêlant intensité vocale et subtilité instrumentale, dans une atmosphère à la fois sobre et poignante. Ouvert à tous, cet événement porte également une dimension solidaire grâce à la présence d’une association caritative. Le concert se déroule à la salle Le Reflet. Spectacle non adapté aux enfants de moins de 12 ans. .
Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 26 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert découverte La voix de la mémoire
L’événement Concert découverte La voix de la mémoire Tresses a été mis à jour le 2026-01-20 par OT de l’Entre-deux-Mers