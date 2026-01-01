Concert Dédicace 3

23 rue de la Meuse Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Il s’agit de concerts live, joués par des musiciens professionnels pour la plupart.

L’idée est née lors du spectacle de 2019, célébrant les 20 ans de l’opéra rock Les Ecus de SOBIESKI (création 1999) ; face à la bonne réception du public, la compagnie a décidé d’organiser chaque hiver un concert avec de nouveaux titres.

Malheureusement, le projet s’est arrêté en 2020 en raison de l’épidémie de COVID.

C’est en 2024 qu’a pu avoir lieu la nouvelle édition, dédiée aux années 1970. Ce qui a donné le titre des concerts, les Dédicace .

Dédicace plus globalement dédiée aujourd’hui à la musique pop/rock.Tout public

18 .

23 rue de la Meuse Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 26 02 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These are live concerts, mostly performed by professional musicians.

The idea was born during the 2019 show, celebrating the 20th anniversary of the rock opera Les Ecus de SOBIESKI (created in 1999); in view of the audience?s positive reception, the company decided to organize a concert with new titles every winter.

Unfortunately, the project came to a halt in 2020 due to the COVID epidemic.

It was only in 2024 that the new edition could take place, dedicated to the 1970s. This gave rise to the title of the concerts, Dédicace .

Today, Dedication is more generally dedicated to pop/rock music.

L’événement Concert Dédicace 3 Laxou a été mis à jour le 2026-01-19 par DESTINATION NANCY