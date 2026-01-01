Concert Deep Away V and B Vernon Saint-Marcel
Concert Deep Away V and B Vernon Saint-Marcel vendredi 30 janvier 2026.
Concert Deep Away
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Venez passer une soirée avec le groupe Deep Awat (blues, rock). .
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Deep Away
L’événement Concert Deep Away Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération