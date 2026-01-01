Concert Deep Away V and B Vernon Saint-Marcel

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Début : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30

Venez passer une soirée avec le groupe Deep Awat (blues, rock).   .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59  vernon@vandb.fr

English : Concert Deep Away

L’événement Concert Deep Away Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération