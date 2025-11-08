Concert Deep Away L’ Inavoué Hôtel Le Normandy Vernon
Concert Deep Away L’ Inavoué Hôtel Le Normandy Vernon samedi 8 novembre 2025.
Concert Deep Away
L' Inavoué Hôtel Le Normandy 1 avenue Pierre Mendès France Vernon Eure
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Venez découvrir le groupe de musique Deep Away lors d’une sortie au restaurant l’Inavoué. .
L’ Inavoué Hôtel Le Normandy 1 avenue Pierre Mendès France Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 97 97
English : Concert Deep Away
