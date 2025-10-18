Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Hall de paris Moissac Moissac

Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Hall de paris Moissac Moissac samedi 18 octobre 2025.

Tarn-et-Garonne

Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Hall de paris Moissac 17 place des récollets Moissac Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Un spectacle unique mêlant défilé de mode, performances vocales, concert lyrique.

.

Hall de paris Moissac 17 place des récollets

Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 46 00 50 64 contact@apdsl.fr

English :

A unique show combining fashion shows, vocal performances and lyrical concerts.

German :

Ein einzigartiges Spektakel, das eine Mischung aus Modenschau, Gesangsdarbietungen und lyrischem Konzert ist.

Italiano :

Uno spettacolo unico che combina una sfilata di moda, esibizioni vocali e un concerto d’opera.

Espanol :

Un espectáculo único que combina un desfile de moda, actuaciones vocales y un concierto de ópera.

L’événement Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Moissac a été mis à jour le 2025-04-14 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences