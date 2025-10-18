Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Hall de paris Moissac Moissac
Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Hall de paris Moissac Moissac samedi 18 octobre 2025.
Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Hall de paris Moissac 17 place des récollets Moissac Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Un spectacle unique mêlant défilé de mode, performances vocales, concert lyrique.
English :
A unique show combining fashion shows, vocal performances and lyrical concerts.
German :
Ein einzigartiges Spektakel, das eine Mischung aus Modenschau, Gesangsdarbietungen und lyrischem Konzert ist.
Italiano :
Uno spettacolo unico che combina una sfilata di moda, esibizioni vocali e un concerto d’opera.
Espanol :
Un espectáculo único que combina un desfile de moda, actuaciones vocales y un concierto de ópera.
L’événement Concert | Défile ta vie, pas celle qu’on t’impose Moissac a été mis à jour le 2025-04-14 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences