Concert dégustation et conférence

1 route des crêtes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Concert DD Rey One Man Band et dégustation avec Pascal Barthelemy, conférence la nuit sauvage, dernier refuge de l’animalité avec la présence de Jérémie Hynderick. Exposition Owly night sur place. Entrée libre. Sur réservation par mail à contact@pied-du-hohneck.frTout public

0 .

1 route des crêtes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 50 contact@pied-du-hohneck.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DD Rey One Man Band concert and tasting with Pascal Barthelemy, La nuit sauvage, dernier refuge de l’animalité conference with Jérémie Hynderick. Owly night exhibition on site. Free admission. Reservations by e-mail to contact@pied-du-hohneck.fr

L’événement Concert dégustation et conférence La Bresse a été mis à jour le 2026-01-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES