Concert dégustation Julien Martineau Palais des Arts et du Festival Dinard

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

En prélude au 37e Festival International de Musique, la Ville propose un concert-dégustation, organisé avec le Lycée Hôtelier Yvon Bourges. Devenu au fil des éditions un rendez-vous très attendu, ce format original alliant excellence musicale et savoir-faire culinaire accueillera cette année le mandoliniste Julien Martineau.

Parmi les rares mandolinistes à se produire à l’international aux côtés d’orchestres de premier plan, Julien Martineau fera voyager le public dans un programme d’une grande richesse, d’Asturias à Brahms, en passant par Bach, Yann Tiersen ou encore Raffaele Calace. Une occasion unique de découvrir toute la subtilité et la virtuosité de la mandoline.

À l’issue du concert, une dégustation préparée et servie par les élèves du Lycée Hôtelier se tiendra dans la salle Valery.

Au menu amuse-bouches salés et sucrés accompagnés d’un verre de vin rouge ou blanc, de cidre breton ou d’un cocktail sans alcool.

INFOS PRATIQUES

Jeudi 22 janvier 2026 19h00

Palais des Arts et du Festival-Théâtre Debussy

Assis, placement libre

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

