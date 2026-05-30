CONCERT DEGUSTATION Poissons
CONCERT DEGUSTATION Poissons dimanche 5 juillet 2026.
Poissons
CONCERT DEGUSTATION
Château de Poissons Poissons Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
L’Ensemble Finlandia propose pour l’été 2026 à Poissons un Concert Dégustation dans l’orangerie du château le Dimanche 5 juillet 2026 à 17h. La dégustation sera proposée et animée par Sophie Dupontgand, domaine viticole Les Ouvrées de Mélaire.
6 vins accompagnés de mignardises ou 6 jus de fruits non-alcoolisés seront servis pendant le concert.
Attention, nous sommes limités à 60 places assises (adultes).
Le parc du château sera ouvert jusqu’à 20H et une buvette également ! .
Château de Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est ensemble.finlandia@gmail.com
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English :
L’événement CONCERT DEGUSTATION Poissons a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville
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