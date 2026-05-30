Poissons

CONCERT DEGUSTATION

Château de Poissons Poissons Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

L’Ensemble Finlandia propose pour l’été 2026 à Poissons un Concert Dégustation dans l’orangerie du château le Dimanche 5 juillet 2026 à 17h. La dégustation sera proposée et animée par Sophie Dupontgand, domaine viticole Les Ouvrées de Mélaire.

6 vins accompagnés de mignardises ou 6 jus de fruits non-alcoolisés seront servis pendant le concert.

Attention, nous sommes limités à 60 places assises (adultes).

Le parc du château sera ouvert jusqu’à 20H et une buvette également ! .

Château de Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est ensemble.finlandia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT DEGUSTATION Poissons a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville