CONCERT DÉGUSTATION Saint-Geniès-de-Fontedit

CONCERT DÉGUSTATION Saint-Geniès-de-Fontedit vendredi 18 juillet 2025.

CONCERT DÉGUSTATION

24 Cours Lafayette Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

CHAI JULIP présente un concert guitare Aliocha LAVAL & clarinette Pablo ROLAIN du baroque à la samba à 19h. Vins du domaine, restauration, Food truck Charango. Réservation obligatoire.

CHAI JULIP présente un concert guitare Aliocha LAVAL & clarinette Pablo ROLAIN du baroque à la samba à 19h. Vins du domaine, restauration, Food truck Charango. Réservation obligatoire. .

24 Cours Lafayette Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 49 41 31 72

English :

CHAI JULIP presents a guitar concert by Alyosha LAVAL & clarinet by Pablo ROLAIN from baroque to samba at 7pm. Estate wines, catering, Charango food truck. Reservations required.

German :

CHAI JULIP präsentiert um 19 Uhr ein Konzert mit Gitarre Aljoscha LAVAL & Klarinette Pablo ROLAIN von Barock bis Samba. Weine des Weinguts, Essen und Trinken, Foodtruck Charango. Reservierung erforderlich.

Italiano :

CHAI JULIP presenta un concerto di chitarra di Aliocha LAVAL e clarinetto di Pablo ROLAIN, dal barocco al samba, alle 19.00. Vini della tenuta, catering, Charango food truck. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

CHAI JULIP presenta un concierto de guitarra de Aliocha LAVAL y clarinete de Pablo ROLAIN del barroco a la samba a las 19h. Vinos de la tierra, catering, Charango food truck. Reserva obligatoria.

L’événement CONCERT DÉGUSTATION Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-07-07 par 34 OT AVANT-MONTS