Concert : « Déjeuner sur l’herbe » Ecluse de Negra Montesquieu-Lauragais

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Déjeuner sur l’herbe – Musique, culture et patrimoine au bord du Canal du Midi

L’association Briqu’à Brass, orchestre monté en 2015 à Montesquieu-Lauragais, fait revivre avec enthousiasme l’âge d’or des bals populaires des années 50 et 60. Avec une dizaine de musiciens, elle propose chaque année des événements musicaux, culturels et gastronomiques mêlant convivialité et tradition festive.

En lien avec le patrimoine du village et la richesse du Canal du Midi, le collectif imagine depuis plusieurs années un événement en plein air inspiré du tableau de Manet : « Déjeuner sur l’herbe ».

Un clin d’œil à l’esprit des guinguettes des bords de Marne, lieux d’échange et de création où se côtoyaient artistes, musiciens et écrivains.

Ce rendez-vous musical et culturel se tient dans le cadre magnifique et fraîchement rénové de l’écluse de Négra à Montesquieu-Lauragais, ancienne halte de la barque de poste, autrefois lieu de la Dinée.

Au programme :

Concerts live par l’orchestre Briqu’à Brass

Expositions de peintres, photographes et artistes locaux

Interventions culturelles de conférenciers et historiens

Un événement festif et poétique, au fil de l’eau, pour célébrer le patrimoine vivant du canal et l’esprit des bals familiaux

Ecluse de Negra 12 Ecl de Negra, 31450 Montesquieu-Lauragais Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie 0682212202 Ecluse de negra

© Briquabrass