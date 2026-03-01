Concert DEKACORDE Hors saison musicale Boux-sous-Salmaise

Concert DEKACORDE Hors saison musicale

Église Boux-sous-Salmaise Côte-d’Or

Tarif : – –

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Danses et couleurs des cordes croisées… Bottesini, Vivaldi, Piazolla, Albeniz, De Falla… Patrick BIENVILLE et Julien MATTHIAS. .

Église Boux-sous-Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 50 24 26 cotedor@horssaisonmusicale.fr

English : Concert DEKACORDE Hors saison musicale

