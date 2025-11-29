Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa Kontzertua eta olerkia Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port

Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa Kontzertua eta olerkia

Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Dans le cadre d’euskararen urtaroa. Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa.

Ekhi Lamberten kontzertua eta Izaskun Igoaren olerki-errezitala .

Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 57 23

