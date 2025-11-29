Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa Kontzertua eta olerkia Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port
Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa Kontzertua eta olerkia Association Itzal Aktiboa Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 29 novembre 2025.
Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa Kontzertua eta olerkia
Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Dans le cadre d’euskararen urtaroa. Concert d’Ekhi Lambert et récital de poésie d’Izaskun Igoa.
Ekhi Lamberten kontzertua eta Izaskun Igoaren olerki-errezitala .
Association Itzal Aktiboa 22 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 57 23
