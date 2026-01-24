Concert Dekker

14 Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Venez assister à la seule date en France d’un artiste folk de renom !

Au programme garbure et concert avec Dekker .

14 Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 47 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Dekker

L’événement Concert Dekker Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Béarn