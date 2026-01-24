Concert Dekker Arthez-de-Béarn

Concert Dekker Arthez-de-Béarn mardi 27 janvier 2026.

14 Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27

Date(s) :
2026-01-27

Venez assister à la seule date en France d’un artiste folk de renom !
Au programme garbure et concert avec Dekker   .

14 Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 47 05 

L’événement Concert Dekker Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Béarn