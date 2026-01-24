Concert Dekker Arthez-de-Béarn
Concert Dekker Arthez-de-Béarn mardi 27 janvier 2026.
Concert Dekker
14 Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Venez assister à la seule date en France d’un artiste folk de renom !
Au programme garbure et concert avec Dekker .
14 Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 49 47 05
English : Concert Dekker
L’événement Concert Dekker Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Béarn