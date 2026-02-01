Concert Delbi Menglon
Concert Delbi Menglon samedi 28 février 2026.
Concert Delbi
80 route des Tonnons Menglon Drôme
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Entre groove et mélodies, influences de traditionnel iranien, du blues, des musiques brésiliennes et électroniques.
Pause restauation sur place Zou Maï frites fraîches de Clémence.
80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Between groove and melodies, influences of traditional Iranian, blues, Brazilian and electronic music.
On-site refreshment break: Zou Maï Clémence’s fresh French fries.
