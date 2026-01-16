Concert d’élèves avec l’ADMS Migron

Concert d’élèves avec l’ADMS

Salle municipale Migron Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Concert d’élèves de l’école de musique ADMS de Saint Hilaire de Villefranche.

Salle municipale Migron 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09

English :

Concert by students from the ADMS music school in Saint Hilaire de Villefranche.

