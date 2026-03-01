Concert d’élèves Classe de cordes

Salle Polyvalente Annepont Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’école de l’ADMS propose un concert des élèves de la classe de cordes, sous la direction de Katharine Senior.

.

Salle Polyvalente Annepont 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Concert d’élèves Classe de cordes Annepont a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge