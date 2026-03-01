Concert d’élèves Classe de cordes Annepont
Concert d’élèves Classe de cordes Annepont samedi 7 mars 2026.
Concert d’élèves Classe de cordes
Salle Polyvalente Annepont Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’école de l’ADMS propose un concert des élèves de la classe de cordes, sous la direction de Katharine Senior.
Salle Polyvalente Annepont 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09
