Concert d’élèves Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

CONCERT D’ELEVESMercredi 19 novembre à 20h Que vous soyez novice ou passionné de musique, venez découvrir ces instruments lors de ces concerts de l’école de musique Le Patio Musical au cours desquelles les élèves présentent le fruit de leur travail. Ils deviennent ainsi, le temps d’une soirée, les ambassadeurs de leurs classes et des artistes en herbe pour votre plus grand plaisir.Chacune de ces soirées, qui n’excède pas une heure, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir une activité culturelle festive et conviviale.Les styles proposés sont divers et vous ouvriront à des répertoires que vous ne connaissez pas encore.Gratuit – Tout public – Entrée libre – Espace Vie Locale

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr