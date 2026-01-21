Concert d’élèves Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 15:30 – 16:15

Gratuit : non Plein tarif : 6€ • Tarif réduit : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans Réservation sur ce lien, par téléphone au 02 40 26 44 71 ou directement à l’Espace Vie Locale En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 12

« Ô Fontaine », un spectacle de théâtre Grand Lieu en Scène, raconte la belle histoire d’un père et de son fils, unis par leur curiosité pour l’eau et la nature. Entre poésie et aventure, le spectacle nous emmène dans les pas de Paul : la découverte d’une source, la construction d’une fontaine, le creusement d’un puits… jusqu’aux beautés souterraines créées par l’eau. Un voyage sensible pour toute la famille, dès 7 ans, à la croisée de la mémoire et de la nature. Grand Lieu en Scène s’associe à la Journée mondiale des zones humides et à la programmation en lien avec l’exposition Libellules du Museum d’Histoire Naturelle pour vous proposer ce spectacle.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr https://my.weezevent.com/o-fontaine?_gl=1*rs64ea*_gcl_au*MjEyMjE0OTE5LjE3NjgyOTQ2MzcuNzM0MjM5NjY0LjE3NjgyOTQ2NDEuMTc2ODI5NDkyNw..*_ga*MTU4NjI1MDAwNy4xNzY4NDgyNzYz*_ga_39H9VBFX7G*czE3Njg0ODI2MDEkbzMkZzEkdDE3Njg0ODI2OTkkajM2JGwwJGg2NDE3NDYyMzU.



