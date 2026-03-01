Concert d’élèves Sainte-Même
Concert d’élèves Sainte-Même mardi 31 mars 2026.
Concert d’élèves
salle municipale Sainte-Même Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Concert d’élèves avec la classe de cuivres, organisé par l’école de musique de l’ADMS en partenariat avec la municipalité de Sainte-Même.
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salle municipale Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09
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L’événement Concert d’élèves Sainte-Même a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge