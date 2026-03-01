Concert d’élèves

salle municipale Sainte-Même Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Concert d’élèves avec la classe de cuivres, organisé par l’école de musique de l’ADMS en partenariat avec la municipalité de Sainte-Même.

.

salle municipale Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Concert d’élèves Sainte-Même a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge