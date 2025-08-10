Concert Délit de Fuite Sainpuits

Concert Délit de Fuite Sainpuits dimanche 10 août 2025.

Concert Délit de Fuite

espace de covoiturage Sainpuits Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 19:00:00
fin : 2025-08-10

Date(s) :
2025-08-10

Dimanche lors des restos marché , ambiance des années 60 aux années 80 avec le groupe Délit de fuite 58 .   .

espace de covoiturage Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 08 06 05  mairie-sainpuits@wanadoo.fr

English : Concert Délit de Fuite

German : Concert Délit de Fuite

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Délit de Fuite Sainpuits a été mis à jour le 2025-08-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !