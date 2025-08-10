Concert Délit de Fuite Sainpuits
Concert Délit de Fuite Sainpuits dimanche 10 août 2025.
Concert Délit de Fuite
espace de covoiturage Sainpuits Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 19:00:00
fin : 2025-08-10
Date(s) :
2025-08-10
Dimanche lors des restos marché , ambiance des années 60 aux années 80 avec le groupe Délit de fuite 58 . .
espace de covoiturage Sainpuits 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 08 06 05 mairie-sainpuits@wanadoo.fr
English : Concert Délit de Fuite
German : Concert Délit de Fuite
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Délit de Fuite Sainpuits a été mis à jour le 2025-08-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !