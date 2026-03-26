Concert d’Elizabet Vogler et Barnabeie Lescun
Concert d’Elizabet Vogler et Barnabeie Lescun samedi 11 avril 2026.
Concert d’Elizabet Vogler et Barnabeie
134 Village Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
De la délicatesse des voix entremêlées jusqu’aux élans bruitistes enivrés, le rituel d’Elizabeth Vogler fait danser les matières, entre chants traditionnels imaginés et glitches pulsionnels, dans une unité organique et cyclonique. Une transe d’échos
Barnabaie met sa guitare classique dans des effets, y ajoute des fragments d’enregistrements sur bande et pose un peu de voix par moments. La promesse d’une balade en bord de rivière se transforme à mesure que les images défilent sous les paupières. Les sons s’enroulent sur eux mêmes. La guitare se fait entendre puis apparaît nettement après que l’on ait accepté de se perdre dans les textures sonores manipulées par Barnabaie. Le paysage s’est promené … .
134 Village Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lescunales@gmail.com
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English : Concert d’Elizabet Vogler et Barnabeie
L’événement Concert d’Elizabet Vogler et Barnabeie Lescun a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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