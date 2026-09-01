Informations pratiques

Pieusse

CONCERT DÉLOCALISÉ – BOOKAMP

À Fourn Pieusse Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Jazz Actuel – Groove and World-Music

BooKamp est un projet qui réunit 6 musiciens autour de compositions originales. Leur musique, très ancrée dans le jazz actuel est néanmoins très largement teintée d’influences groove, world-music.

Dans le cadre champêtre du domaine de Fourn implanté depuis plusieurs générations sur les collines de Pieusse, le CavoDZ’Arts vous invite à une soirée délocalisée de la saison 2026.

Vous allez déguster les produits du terroir méditerranéen ainsi que les savoureux breuvages arrangés par nos hôtesses vigneronnes Lucile et Mélanie?

Compte tenu des évènements qui ont meurtri profondément nos amis et voisins de Pomas, nous leur dédierons cette soirée et nous reverserons la recette pour contribuer modestement à les aider. .

À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 6 76 27 91 34 j.delteil@hotmail.com

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English :

L’événement CONCERT DÉLOCALISÉ – BOOKAMP Pieusse a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Limouxin