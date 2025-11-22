Concert Delta Tour X Bliiida Présentent Off Mode Bliiida Metz
Concert Delta Tour X Bliiida Présentent Off Mode Bliiida Metz samedi 22 novembre 2025.
Concert Delta Tour X Bliiida Présentent Off Mode
Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle
Tarif : – – EUR
12.99
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Delta Tour présente Off Mode X Bliiida
Avec Off Mode, la fréquence s’élève, la lumière laisse place à l’obscurité. Les écrans vibrent, glitchent.
No Signal. No Distraction. Just Music.
Pour notre première à Metz, on a invité la pépite montante Krl Mx, les deux collectifs locaux La Zintrie et Poesis Sonore et notre résident Dysk !
Une équipe 5 étoiles pour une soirée entre techno et trance.
Et pour parfaire cet événement c’est à Bliiida qu’on a choisi de poser nos valises, un tiers lieu hybride totalement adapté à notre show avec son énorme Warehouse !Tout public
12.99 .
Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Delta Tour presents Off Mode X Bliiida
With Off Mode, the frequency rises, light gives way to darkness. Screens vibrate and glitch.
No Signal. No Distraction. Just Music.
For our Metz premiere, we’ve invited rising nugget Krl Mx, local collectives La Zintrie and Poesis Sonore, and our resident Dysk!
A 5-star team for an evening of techno and trance.
And to complete the event, we chose Bliiida, a third-party hybrid venue totally suited to our show, with its enormous Warehouse!
German :
Delta Tour präsentiert Off Mode X Bliiida
Mit Off Mode wird die Frequenz erhöht, das Licht weicht der Dunkelheit. Die Bildschirme vibrieren und glitchen.
Kein Signal. Keine Ablenkung. Nur Musik.
Für unsere Premiere in Metz haben wir den aufstrebenden Nugget Krl Mx, die beiden lokalen Kollektive La Zintrie und Poesis Sonore sowie unseren Resident Dysk eingeladen!
Ein 5-Sterne-Team für einen Abend zwischen Techno und Trance.
Und um die Veranstaltung abzurunden, haben wir uns für Bliiida entschieden, einen dritten, hybriden Ort, der mit seinem riesigen Warehouse perfekt für unsere Show geeignet ist!
Italiano :
Delta Tour presenta Off Mode X Bliiida
Con Off Mode la frequenza sale, la luce lascia il posto all’oscurità. Gli schermi vibrano e si accavallano.
Nessun segnale. Nessuna distrazione. Solo musica.
Per la prima di Metz abbiamo invitato l’astro nascente Krl Mx, i collettivi locali La Zintrie e Poesis Sonore e il nostro ospite Dysk!
Un team a 5 stelle per una serata all’insegna della techno e della trance.
E per concludere l’evento, abbiamo scelto di allestire il Bliiida, un locale ibrido di terze parti totalmente adatto al nostro show, con il suo enorme Warehouse!
Espanol :
Delta Tour presenta Off Mode X Bliiida
Con Off Mode, la frecuencia sube, la luz deja paso a la oscuridad. Las pantallas vibran y hacen glitch.
Sin señal. Sin distracción. Sólo música.
¡Para nuestro estreno en Metz, hemos invitado a la estrella emergente Krl Mx, a los colectivos locales La Zintrie y Poesis Sonore, y a nuestro residente Dysk!
Un equipo de 5 estrellas para una noche de techno y trance.
Y como colofón, hemos elegido Bliiida, una sala híbrida para terceros totalmente adaptada a nuestro espectáculo, ¡con su enorme Warehouse!
L’événement Concert Delta Tour X Bliiida Présentent Off Mode Metz a été mis à jour le 2025-11-17 par AGENCE INSPIRE METZ