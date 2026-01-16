Concert Deluxe + Projet Newton Baraqueville
Concert Deluxe + Projet Newton Baraqueville samedi 21 février 2026.
Concert Deluxe + Projet Newton
499 route de Vors Baraqueville Aveyron
Tarif : 28.8 – 28.8 – 45.9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Projet Newton en première partie d’un concert de Deluxe.
En partenariat avec l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) .
499 route de Vors Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Project Newton opens a Deluxe concert.
L’événement Concert Deluxe + Projet Newton Baraqueville a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)