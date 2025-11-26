Concert Deluxe La Cartonnerie Reims
Concert Deluxe La Cartonnerie Reims mercredi 26 novembre 2025.
Concert Deluxe
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 20:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Tout public
Deluxe
Groove / Electro / Hip-Hop / Funk / France
Vas-y mets ta moustache !
Déjà célèbres pour leurs moustaches emblématiques, Deluxe poursuit sa saga musicale avec un 7ème album prévu au printemps 2025. Depuis leur dernier opus, Moustache Gracias en 2022, le groupe a enflammé 147 scènes à travers la France et le monde, incluant leur propre festival à Aix-en-Provence. Cet été 2025, ils reviennent avec un nouveau show époustouflant, de nouveaux costumes (vous n’êtes pas prêts) et des chorégraphies déjantées, promettant un mélange éclectique de soul, rock, hip-hop et ballades. Toujours festifs et pleins d’énergie, Deluxe c’est la garantie d’une performance live unique en son genre, avec une seule constante l’humour et le groove. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
