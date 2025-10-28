Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Demain Sans Faute Saint-Affrique

Concert Demain Sans Faute

Concert Demain Sans Faute Saint-Affrique mardi 28 octobre 2025.

Concert Demain Sans Faute

5 rue de l’industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau à votre convenance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-28
fin : 2025-10-28

Date(s) :
2025-10-28

Venez nombreux au concert de Rock du Lieu-Dit !
Le Lieu-Dit vous présente un concert rock Minimalist de Brest .   .

5 rue de l’industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42  cafe@assolieudit.fr

English :

Come one, come all to the Lieu-Dit Rock concert!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Rockkonzert des Lieu-Dit!

Italiano :

Venite tutti al concerto Lieu-Dit Rock!

Espanol :

¡Venid todos al concierto de Lieu-Dit Rock!

L’événement Concert Demain Sans Faute Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)