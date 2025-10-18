Concert Demande à la poussière / Blód Bar Davarn’Breizh Landerneau
Bar Davarn’Breizh 12 Rue des Boucheries Landerneau Finistère
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18
Concert (Sludge / Doom Metal) au bar Davarn’Breizh avec les groupes Demande à la poussière et Blód. .
Bar Davarn’Breizh 12 Rue des Boucheries Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 04 95 23
