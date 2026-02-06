Concert Dembé et la flûte miraculeuse Centre Culturel Albert Poncet Domérat
Concert Dembé et la flûte miraculeuse
Centre Culturel Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Dembé, jeune garçon intrépide d’un petit village d’Afrique n’a qu’une idée en tête, devenir le plus grand musicien du pays.
Centre Culturel Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49
English :
Dembé, an intrepid young boy from a small African village, has only one idea in mind: to become the country’s greatest musician.
