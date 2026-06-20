Concert d’Ember Swift & Gabriel Beaudoin Villers-Canivet

Villers-Canivet

Concert d’Ember Swift & Gabriel Beaudoin

Abbaye de Villers-Canivet Villers-Canivet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

EMBER SWIFT, récemment installée en Normandie, est une musicienne et auteure-compositrice canadienne avec plus de 0 ans de carrière et maintenant 1 albums à son actif.

Elle résidera par la suite dans la capitale chinoise pour 17 ans, où elle y rencontrera son partenaire québécois Gabriel Beaudoin.

EMBER SWIFT, récemment installée en Normandie, est une musicienne et auteure-compositrice canadienne avec plus de 0 ans de carrière et maintenant 1 albums à son actif.

Originaire de Toronto, elle a initialement développé son audience au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Calédonie en créant son propre label Few’ll Ignite Sound pour ensuite s’établir à Pékin (Chine). Elle résidera par la suite dans la capitale chinoise pour 17 ans, où elle y rencontrera son partenaire québécois Gabriel Beaudoin, également musicien professionnel.

Ember joue de la guitare acoustique et utilise avec finesse des effets vocaux et du looping pour enrichir la performance. Gabriel, quant à lui, déploie toute sa virtuosité sur une guitare à 7 cordes qui assure à la fois les lignes de basse et des solos impressionnants. Ember chante en trois langues l’anglais, le français et le mandarin.

Deux artistes internationaux désormais installés dans le voisinage — une occasion à ne pas manquer pour découvrir leurs histoires de vie fascinantes, portées par une énergie musicale aussi captivante qu’authentique.

Concert à partir de 20h00, libre participation .

Abbaye de Villers-Canivet Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 81 80

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English : Concert d’Ember Swift & Gabriel Beaudoin

EMBER SWIFT, who has recently settled in Normandy, is a Canadian musician and singer-songwriter with a career spanning more than 30 years and now 13 albums to her name.

She subsequently lived in the Chinese capital for 17 years, where she met her partner, Gabriel Beaudoin, from Quebec.

L’événement Concert d’Ember Swift & Gabriel Beaudoin Villers-Canivet a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Falaise Suisse Normande