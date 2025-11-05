Concert d’Emma Peters à Vitré Vitré

Concert d’Emma Peters à Vitré

2 Rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-11-05

Concert d’Emma Peters à 20h30 le mercredi 5 novembre 2025 à la Salle Louis Jouvet de Vitré.

Depuis la sortie de son premier album Dimanche il y a trois ans, tout a changé pour Emma Peters. Des concerts en France, en Belgique et en Suisse, des millions de streams, les Victoires de la musique. Emma apprend tout, tout de suite. Un tourbillon dans lequel elle plonge avec l’audace de ceux qui savent que c’est parfois en tanguant qu’on apprend à danser.

Toujours avec sa guitare et accompagnée de ses musiciens, elle fera résonner ses nouvelles chansons sur la scène du CCJD.

Pour tous dès 8 ans.

Durée 1h15

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Louis Jouvet, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35 500 Vitré. .

2 Rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

