Concert d’Emmanuelle Martin Castels et Bézenac

Concert d’Emmanuelle Martin Castels et Bézenac samedi 19 juillet 2025.

Concert d’Emmanuelle Martin

Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac Dordogne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

A partir de 19h, concert à 20h30, à la Salle de Castels lieu-dit Finsac et son grand jardin.

Venez déguster de bons plats et écouter Emmanuelle Martin, une chanteuse qui vous transportera par sa voix.

18€ plein tarif, 12€ pour les adhérents et gratuit pour les moins de 12 ans.

A partir de 19h, concert à 20h30, à la Salle de Castels lieu-dit Finsac et son grand jardin.

Venez déguster de bons plats et écouter Emmanuelle Martin, une chanteuse qui vous transportera par sa voix.

18€ plein tarif, 12€ pour les adhérents et gratuit pour les moins de 12 ans. .

Salle des fêtes de Finsac Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 52 66 35 anandiasso@gmail.com

English : Concert d’Emmanuelle Martin

Improv Dance-Theatre

Compagnie Anandi

Le Hang’Art

German : Concert d’Emmanuelle Martin

Impro Tanz-Theater

Anandi Kompanie

Der Hang’Art

Italiano :

Dalle 19.00, concerto alle 20.30, presso la Salle de Castels di Finsac e il suo grande giardino.

Venite a gustare del buon cibo e ad ascoltare Emmanuelle Martin, una cantante la cui voce vi trasporterà.

18? intero, 12? per i soci e gratis per i minori di 12 anni.

Espanol : Concert d’Emmanuelle Martin

Improvisación Danza-Teatro

Compañía Anandi

Le Hang’Art

L’événement Concert d’Emmanuelle Martin Castels et Bézenac a été mis à jour le 2025-07-02 par Périgord Noir Vallée Dordogne