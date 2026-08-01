Concert Deneuille-lès-Chantelle
mardi 18 août 2026 · Deneuille-lès-Chantelle
Informations pratiques
Deneuille-lès-Chantelle
Concert
Place de la Mairie Deneuille-lès-Chantelle Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand, un concert avec le groupe Smoky Mountain Blues Band sera donné sur la place de la Mairie à Deneuille-lès-Chantelle. Réservations des places de concert avant le 16 août. Buvette et restauration sur place.
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Place de la Mairie Deneuille-lès-Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77
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English :
As part of the Wine and Food Festival, a concert featuring the Smoky Mountain Blues Band will be held in the town hall square in Deneuille-lès-Chantelle. Reserve your concert seats before August 16. Refreshments and food will be available on site.
L’événement Concert Deneuille-lès-Chantelle a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule