Informations pratiques

Deneuille-lès-Chantelle

Concert

Place de la Mairie Deneuille-lès-Chantelle Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand, un concert avec le groupe Smoky Mountain Blues Band sera donné sur la place de la Mairie à Deneuille-lès-Chantelle. Réservations des places de concert avant le 16 août. Buvette et restauration sur place.

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Place de la Mairie Deneuille-lès-Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77

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English :

As part of the Wine and Food Festival, a concert featuring the Smoky Mountain Blues Band will be held in the town hall square in Deneuille-lès-Chantelle. Reserve your concert seats before August 16. Refreshments and food will be available on site.

L’événement Concert Deneuille-lès-Chantelle a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule