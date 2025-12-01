Concert d’enfants et d’ados Colmar

Concert d’enfants et d’ados

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’église Saint Matthieu accueille un concert qui promet d’être mémorable en compagnie d’un choeur d’enfants et d’ados, une classe de chants lyriques et un orchestre symphonique.

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 67 96 conservatoire@colmar.fr

English :

St. Matthew’s Church is the setting for what promises to be a memorable concert featuring a children’s and teenage choir, a class of lyric singers and a symphony orchestra.

German :

In der Matthäuskirche findet ein Konzert statt, das mit einem Kinder- und Teenagerchor, einer Lyrikklasse und einem Symphonieorchester ein unvergessliches Erlebnis zu werden verspricht.

Italiano :

La chiesa di San Matteo farà da cornice a quello che si preannuncia come un concerto memorabile con un coro di bambini e ragazzi, una classe di cantanti lirici e un’orchestra sinfonica.

Espanol :

La iglesia de San Mateo será el escenario de lo que promete ser un concierto memorable en el que participarán un coro de niños y adolescentes, una clase de cantantes líricos y una orquesta sinfónica.

