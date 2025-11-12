Concert Denis Péan accompagné d’Alan Madec Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Concert Denis Péan accompagné d’Alan Madec

Librairie La Pluie d'été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

18:30:00

Une belle surprise poétique et musicale, avec Denis Péan accompagné d’Alan Madec.

Chanteur du groupe Lo’jo, pianiste autodidacte et compositeur, Denis Péan joue depuis plus de 30 ans aussi bien dans les grands festivals sur tous les continents que dans les gargotes fanées des marges incertaines. Il est voyageur de Timbuktu à Tbilissi, de Canton à Alger, de nulle part à ailleurs.

Denis Péan s’aventure et se livre dans un autre voyage, seul au piano pour des poésies inquiètes et des proses solaires, dans des retrouvailles avec l’essence d’anciennes chansons de Lo’jo et des inédits aux accents étranges et familiers qui exsudent un travail ciselé sur la langue, un amour des mots débités façon rap ou conteur créole sur un fond de Café du Commerce.

Il sera pour ce concert accompagné d’Alan Madec, accordéoniste et chercheur de son.

Une rencontre inédite, sensible, à l’écoute de l’invisible.

Pensez à réserver, prix libre et généreux. .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

