Concert deNoël avec la Chorale Choeur à coeur de Meyrals

Meyrals Dordogne

Eglise de Meyrals

Dimanche 14 Décembre à 17h00

Chorale Choeur à coeur de Meyrals

Concert de Noël

Entrée libre

Vin chaud et Brasero

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 45 29 50

English :

Meyrals Church

Sunday December 14 at 5:00 pm

Choeur à coeur de Meyrals choir

Christmas concert

Free admission

Mulled wine and brazier

