Concert d’ensembles Orchestrades Conservatoire Maurice Ravel Birac-sur-Trec

Concert d’ensembles Orchestrades Conservatoire Maurice Ravel

Salle des Fêtes Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Orchestre à cordes, Sherzando, orchestre à vent, orchestre symhonique, Big Band.

Salle des Fêtes Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr

English : Concert d’ensembles Orchestrades Conservatoire Maurice Ravel

Orchestrades concert by the Maurice Ravel Conservatory.

