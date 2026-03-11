Concert d’ensembles Orchestrades Conservatoire Maurice Ravel Birac-sur-Trec
Salle des Fêtes Birac-sur-Trec Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2026-03-28
2026-03-28
Orchestre à cordes, Sherzando, orchestre à vent, orchestre symhonique, Big Band.
Salle des Fêtes Birac-sur-Trec 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
English : Concert d’ensembles Orchestrades Conservatoire Maurice Ravel
Orchestrades concert by the Maurice Ravel Conservatory.
